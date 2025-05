GOATS (GOATS) යනු කුමක්ද

GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON.

MEXC වෙතින් GOATS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GOATS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GOATS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GOATS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GOATS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GOATS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GOATS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GOATS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GOATSමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GOATS මිල ඉතිහාසය

GOATSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GOATSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GOATS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GOATS (GOATS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GOATS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GOATS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GOATS දේශීය මුදල් වෙත

1GOATS සිට VNDවෙත ₫ 2.80666386 1GOATS සිට AUDවෙත A$ 0.000169663 1GOATS සිට GBPවෙත £ 0.000082095 1GOATS සිට EURවෙත € 0.0000974194 1GOATS සිට USDවෙත $ 0.00010946 1GOATS සිට MYRවෙත RM 0.0004684888 1GOATS සිට TRYවෙත ₺ 0.0042437642 1GOATS සිට JPYවෙත ¥ 0.0159833492 1GOATS සිට RUBවෙත ₽ 0.0087973002 1GOATS සිට INRවෙත ₹ 0.0093774382 1GOATS සිට IDRවෙත Rp 1.8243326036 1GOATS සිට KRWවෙත ₩ 0.1528762144 1GOATS සිට PHPවෙත ₱ 0.0061067734 1GOATS සිට EGPවෙත £E. 0.0055145948 1GOATS සිට BRLවෙත R$ 0.0006162598 1GOATS සිට CADවෙත C$ 0.0001521494 1GOATS සිට BDTවෙත ৳ 0.0132742142 1GOATS සිට NGNවෙත ₦ 0.175136 1GOATS සිට UAHවෙත ₴ 0.0045382116 1GOATS සිට VESවෙත Bs 0.01007032 1GOATS සිට PKRවෙත Rs 0.0307549762 1GOATS සිට KZTවෙත ₸ 0.0558749516 1GOATS සිට THBවෙත ฿ 0.003655964 1GOATS සිට TWDවෙත NT$ 0.0033035028 1GOATS සිට AEDවෙත د.إ 0.0004017182 1GOATS සිට CHFවෙත Fr 0.0000908518 1GOATS සිට HKDවෙත HK$ 0.000853788 1GOATS සිට MADවෙත .د.م 0.0010212618 1GOATS සිට MXNවෙත $ 0.0021224294

GOATS සම්පත්

GOATS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GOATS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GOATS (GOATS) හි මිල කීයද? GOATS (GOATS)හි සජීවී මිල 0.00010946 USD වේ. GOATS (GOATS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GOATS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GOATSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00010946 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GOATS (GOATS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GOATS (GOATS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. GOATS (GOATS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GOATS (GOATS) හි ඉහළම මිල 0.002954 USD වේ. GOATS (GOATS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GOATS (GOATS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 356.94K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.