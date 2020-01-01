GIGACHAD (GIGA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GIGACHAD (GIGA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, GIGACHADGIGA හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
GIGACHAD (GIGA) තොරතුරු

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.gigachadsolana.com
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9

GIGACHAD (GIGA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

GIGACHAD (GIGA) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 104.93M
$ 104.93M$ 104.93M
මුළු සැපයුම:
$ 9.60B
$ 9.60B$ 9.60B
සංසරණ සැපයුම:
$ 9.30B
$ 9.30B$ 9.30B
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 112.80M
$ 112.80M
$ 112.80M$ 112.80M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.0963
$ 0.0963$ 0.0963
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.000001831035084425
$ 0.000001831035084425$ 0.000001831035084425
වත්මන් මිල:
$ 0.01128
$ 0.01128$ 0.01128

GIGACHAD (GIGA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා GIGACHADGIGA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම GIGA ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු GIGA ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට GIGA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, GIGA ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

හුදෙක් 1 USDT සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න: ක්‍රිප්ටෝ සඳහා ඔබේ පහසුම මාර්ගය!

