GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

නමGIGA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.196

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.22%

සංසරණ සැපයුම9,302,411,888

උපරිම සැපයුම10,000,000,000

මුළු සැපයුම9,603,935,545.16

සංසරණ අනුපාතය0.9302%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.09511039750207428,2025-01-03

අඩුම මිල0.000001831035084425,2024-01-05

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.