GIGACHAD (GIGA) යනු කුමක්ද

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

MEXC වෙතින් GIGACHAD ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GIGACHAD ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GIGA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GIGACHAD ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GIGACHAD මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GIGACHAD මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GIGACHAD,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GIGA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GIGACHADමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GIGACHAD මිල ඉතිහාසය

GIGAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GIGAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GIGACHAD මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GIGACHAD (GIGA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GIGACHAD මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GIGACHAD MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GIGA දේශීය මුදල් වෙත

1GIGA සිට VNDවෙත ₫ 615.89682 1GIGA සිට AUDවෙත A$ 0.037231 1GIGA සිට GBPවෙත £ 0.018015 1GIGA සිට EURවෙත € 0.0213778 1GIGA සිට USDවෙත $ 0.02402 1GIGA සිට MYRවෙත RM 0.1028056 1GIGA සිට TRYවෙත ₺ 0.9312554 1GIGA සිට JPYවෙත ¥ 3.5074004 1GIGA සිට RUBවෙත ₽ 1.9304874 1GIGA සිට INRවෙත ₹ 2.0577934 1GIGA සිට IDRවෙත Rp 400.3331732 1GIGA සිට KRWවෙත ₩ 33.5472928 1GIGA සිට PHPවෙත ₱ 1.3400758 1GIGA සිට EGPවෙත £E. 1.2101276 1GIGA සිට BRLවෙත R$ 0.1352326 1GIGA සිට CADවෙත C$ 0.0333878 1GIGA සිට BDTවෙත ৳ 2.9129054 1GIGA සිට NGNවෙත ₦ 38.432 1GIGA සිට UAHවෙත ₴ 0.9958692 1GIGA සිට VESවෙත Bs 2.20984 1GIGA සිට PKRවෙත Rs 6.7488994 1GIGA සිට KZTවෙත ₸ 12.2612492 1GIGA සිට THBවෙත ฿ 0.802268 1GIGA සිට TWDවෙත NT$ 0.7249236 1GIGA සිට AEDවෙත د.إ 0.0881534 1GIGA සිට CHFවෙත Fr 0.0199366 1GIGA සිට HKDවෙත HK$ 0.187356 1GIGA සිට MADවෙත .د.م 0.2241066 1GIGA සිට MXNවෙත $ 0.4657478

GIGACHAD සම්පත්

GIGACHAD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GIGACHAD පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GIGACHAD (GIGA) හි මිල කීයද? GIGACHAD (GIGA)හි සජීවී මිල 0.02402 USD වේ. GIGACHAD (GIGA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GIGACHAD හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 223.44M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GIGAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02402 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GIGACHAD (GIGA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GIGACHAD (GIGA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 9.30B USD වේ. GIGACHAD (GIGA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GIGACHAD (GIGA) හි ඉහළම මිල 0.0963 USD වේ. GIGACHAD (GIGA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GIGACHAD (GIGA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 297.03K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

