සජීවී Lombard සඳහා අද මිල 0.7146 USD කි. BARD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BARD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BARD ගැන වැඩි විස්තර

BARD මිල තොරතුරු

BARD යනු කුමක්ද

BARD ධවල පත්‍රිකාව

BARD නිල වෙබ් අඩවිය

BARD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BARD මිල පුරෝකථනය

BARD ඉතිහාසය

BARD මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BARD-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BARD තත්කාල ගනුදෙනු

BARD USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Lombard ලාංඡනය

Lombard මිල(BARD)

1 BARD සිට USD සජීවී මිල:

$0.7146
-0.27%1D
USD
Lombard (BARD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:08:23 (UTC+8)

Lombard (BARD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.681
පැය 24 පහළ
$ 0.7872
24H ඉහළ

$ 0.681
$ 0.7872
--
--
+2.11%

-0.27%

+11.81%

+11.81%

Lombard (BARD) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.7146. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.681 ක අවම අගයක් සහ $ 0.7872 ක උපරිම අගයක් අතර BARD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BARDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BARD පසුගිය පැය තුල, +2.11% කින්, පැය 24 තුල, -0.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +11.81% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Lombard (BARD) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 662.42K
$ 714.60M
--
1,000,000,000
ETH

Lombard හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 662.42K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් BARD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 714.60M කි.

Lombard (BARD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Lombardහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.001935-0.27%
දින 30 යි$ -0.0444-5.85%
දින 60 යි$ +0.5946+495.50%
දින 90 යි$ +0.5946+495.50%
Lombard අද මිල වෙනස

අද, BARD එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.001935 (-0.27%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Lombard දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0444 (-5.85%) කින් ඉහළ ගියේය.

Lombard දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BARD එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.5946 (+495.50%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Lombard දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.5946 (+495.50%), කින් චලනය විය.

Lombard (BARD) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Lombard මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Lombard (BARD) යනු කුමක්ද

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

MEXC වෙතින් Lombard ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Lombard ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BARD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Lombard ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Lombard මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Lombard මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Lombard (BARD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Lombard (BARD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Lombard සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Lombard මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Lombard (BARD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LombardBARD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BARD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Lombard (BARD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Lombard මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Lombard MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BARD දේශීය මුදල් වෙත

1 Lombard(BARD) සිට VND
18,804.699
1 Lombard(BARD) සිට AUD
A$1.100484
1 Lombard(BARD) සිට GBP
0.543096
1 Lombard(BARD) සිට EUR
0.614556
1 Lombard(BARD) සිට USD
$0.7146
1 Lombard(BARD) සිට MYR
RM2.979882
1 Lombard(BARD) සිට TRY
30.15612
1 Lombard(BARD) සිට JPY
¥109.3338
1 Lombard(BARD) සිට ARS
ARS$1,037.149002
1 Lombard(BARD) සිට RUB
58.054104
1 Lombard(BARD) සිට INR
63.392166
1 Lombard(BARD) සිට IDR
Rp11,909.995236
1 Lombard(BARD) සිට PHP
42.23286
1 Lombard(BARD) සිට EGP
￡E.33.793434
1 Lombard(BARD) සිට BRL
R$3.82311
1 Lombard(BARD) සිට CAD
C$1.007586
1 Lombard(BARD) සිට BDT
87.066864
1 Lombard(BARD) සිට NGN
1,026.722988
1 Lombard(BARD) සිට COP
$2,737.925586
1 Lombard(BARD) සිට ZAR
R.12.412602
1 Lombard(BARD) සිට UAH
30.020346
1 Lombard(BARD) සිට TZS
T.Sh.1,760.09553
1 Lombard(BARD) සිට VES
Bs162.9288
1 Lombard(BARD) සිට CLP
$673.8678
1 Lombard(BARD) සිට PKR
Rs200.666826
1 Lombard(BARD) සිට KZT
375.508008
1 Lombard(BARD) සිට THB
฿23.138748
1 Lombard(BARD) සිට TWD
NT$22.131162
1 Lombard(BARD) සිට AED
د.إ2.622582
1 Lombard(BARD) සිට CHF
Fr0.57168
1 Lombard(BARD) සිට HKD
HK$5.552442
1 Lombard(BARD) සිට AMD
֏273.26304
1 Lombard(BARD) සිට MAD
.د.م6.667218
1 Lombard(BARD) සිට MXN
$13.262976
1 Lombard(BARD) සිට SAR
ريال2.67975
1 Lombard(BARD) සිට ETB
Br109.969794
1 Lombard(BARD) සිට KES
KSh92.319174
1 Lombard(BARD) සිට JOD
د.أ0.5066514
1 Lombard(BARD) සිට PLN
2.629728
1 Lombard(BARD) සිට RON
лв3.14424
1 Lombard(BARD) සිට SEK
kr6.838722
1 Lombard(BARD) සිට BGN
лв1.207674
1 Lombard(BARD) සිට HUF
Ft239.312394
1 Lombard(BARD) සිට CZK
15.085206
1 Lombard(BARD) සිට KWD
د.ك0.2186676
1 Lombard(BARD) සිට ILS
2.329596
1 Lombard(BARD) සිට BOB
Bs4.93074
1 Lombard(BARD) සිට AZN
1.21482
1 Lombard(BARD) සිට TJS
SM6.588612
1 Lombard(BARD) සිට GEL
1.936566
1 Lombard(BARD) සිට AOA
Kz654.995214
1 Lombard(BARD) සිට BHD
.د.ب0.2694042
1 Lombard(BARD) සිට BMD
$0.7146
1 Lombard(BARD) සිට DKK
kr4.623462
1 Lombard(BARD) සිට HNL
L18.822564
1 Lombard(BARD) සිට MUR
32.80014
1 Lombard(BARD) සිට NAD
$12.39831
1 Lombard(BARD) සිට NOK
kr7.28892
1 Lombard(BARD) සිට NZD
$1.264842
1 Lombard(BARD) සිට PAB
B/.0.7146
1 Lombard(BARD) සිට PGK
K3.00132
1 Lombard(BARD) සිට QAR
ر.ق2.601144
1 Lombard(BARD) සිට RSD
дин.72.617652
1 Lombard(BARD) සිට UZS
soʻm8,507.141496
1 Lombard(BARD) සිට ALL
L59.84775
1 Lombard(BARD) සිට ANG
ƒ1.279134
1 Lombard(BARD) සිට AWG
ƒ1.28628
1 Lombard(BARD) සිට BBD
$1.4292
1 Lombard(BARD) සිට BAM
KM1.207674
1 Lombard(BARD) සිට BIF
Fr2,101.6386
1 Lombard(BARD) සිට BND
$0.92898
1 Lombard(BARD) සිට BSD
$0.7146
1 Lombard(BARD) සිට JMD
$114.44319
1 Lombard(BARD) සිට KHR
2,881.44585
1 Lombard(BARD) සිට KMF
Fr300.132
1 Lombard(BARD) සිට LAK
15,534.782298
1 Lombard(BARD) සිට LKR
රු217.5957
1 Lombard(BARD) සිට MDL
L12.212514
1 Lombard(BARD) සිට MGA
Ar3,218.9157
1 Lombard(BARD) සිට MOP
P5.709654
1 Lombard(BARD) සිට MVR
11.00484
1 Lombard(BARD) සිට MWK
MK1,236.32946
1 Lombard(BARD) සිට MZN
MT45.69867
1 Lombard(BARD) සිට NPR
रु101.25882
1 Lombard(BARD) සිට PYG
5,067.9432
1 Lombard(BARD) සිට RWF
Fr1,035.4554
1 Lombard(BARD) සිට SBD
$5.881158
1 Lombard(BARD) සිට SCR
10.618956
1 Lombard(BARD) සිට SRD
$27.5121
1 Lombard(BARD) සිට SVC
$6.238458
1 Lombard(BARD) සිට SZL
L12.384018
1 Lombard(BARD) සිට TMT
m2.508246
1 Lombard(BARD) සිට TND
د.ت2.10807
1 Lombard(BARD) සිට TTD
$4.830696
1 Lombard(BARD) සිට UGX
Sh2,498.2416
1 Lombard(BARD) සිට XAF
Fr405.8928
1 Lombard(BARD) සිට XCD
$1.92942
1 Lombard(BARD) සිට XOF
Fr405.8928
1 Lombard(BARD) සිට XPF
Fr73.6038
1 Lombard(BARD) සිට BWP
P9.597078
1 Lombard(BARD) සිට BZD
$1.4292
1 Lombard(BARD) සිට CVE
$68.487264
1 Lombard(BARD) සිට DJF
Fr126.4842
1 Lombard(BARD) සිට DOP
$45.955926
1 Lombard(BARD) සිට DZD
د.ج93.226716
1 Lombard(BARD) සිට FJD
$1.629288
1 Lombard(BARD) සිට GNF
Fr6,213.447
1 Lombard(BARD) සිට GTQ
Q5.473836
1 Lombard(BARD) සිට GYD
$149.465736
1 Lombard(BARD) සිට ISK
kr90.0396

Lombard සම්පත්

Lombard පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Lombard වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lombard පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Lombard (BARD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BARD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.7146 USD වේ.
BARD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BARD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.7146 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Lombard හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BARD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BARD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BARD හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
BARD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් BARD අත්කර ගති.
BARD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් BARD අත්කර ගති.
BARD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BARD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 662.42K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BARD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BARD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BARD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

