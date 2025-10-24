Текущая цена Zencore AI сегодня составляет 0,00555012 USD. Следите за обновлениями цены ZCORE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZCORE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Zencore AI сегодня составляет 0,00555012 USD. Следите за обновлениями цены ZCORE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZCORE прямо сейчас на MEXC.

Логотип Zencore AI

Цена Zencore AI (ZCORE)

Не в листинге

Текущая цена 1 ZCORE в USD:

$0,00555012
$0,00555012
0,00%1D
USD
График цены Zencore AI (ZCORE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:06:58 (UTC+8)

Информация о ценах Zencore AI (ZCORE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

$ 0,109964
$ 0,109964

$ 0,0053254
$ 0,0053254

-0,37%

-0,37%

Текущая цена Zencore AI (ZCORE) составляет $0,00555012. За последние 24 часа ZCORE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZCORE за все время составляет $ 0,109964, а минимальная – $ 0,0053254.

Что касается краткосрочной динамики, ZCORE изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -0,37% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Zencore AI (ZCORE)

Текущая рыночная капитализация Zencore AI составляет $ 5,55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZCORE составляет 1,00M, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,55K.

История цен Zencore AI (ZCORE) в USD

За сегодня изменение цены Zencore AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Zencore AI на USD составило $ -0,0006913040.
За последние 60 дней изменение цены Zencore AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Zencore AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0006913040-12,45%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Zencore AI (ZCORE)

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

Источник Zencore AI (ZCORE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Zencore AI (USD)

Сколько будет стоить Zencore AI (ZCORE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Zencore AI (ZCORE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Zencore AI.

Проверьте прогноз цены Zencore AI!

ZCORE на местную валюту

Токеномика Zencore AI (ZCORE)

Понимание токеномики Zencore AI (ZCORE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZCORE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zencore AI (ZCORE)

Сколько стоит Zencore AI (ZCORE) на сегодня?
Актуальная цена ZCORE в USD – 0,00555012 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZCORE в USD?
Текущая цена ZCORE в USD составляет $ 0,00555012. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Zencore AI?
Рыночная капитализация ZCORE составляет $ 5,55K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZCORE?
Циркулирующее предложение ZCORE составляет 1,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZCORE?
ZCORE достиг максимальной цены (ATH) в 0,109964 USD.
Какова была минимальная цена ZCORE за все время (ATL)?
ZCORE достиг минимальной цены (ATL) в 0,0053254 USD.
Каков объем торгов ZCORE?
Объем торгов за последние 24 часа для ZCORE составляет -- USD.
Вырастет ли ZCORE в цене в этом году?
ZCORE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZCORE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.