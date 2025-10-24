Что такое Yucky (YUCKY)

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan. Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm. We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world. The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger. Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest. The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan. Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm. We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world. The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger. Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Yucky (YUCKY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Yucky (USD)

Сколько будет стоить Yucky (YUCKY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yucky (YUCKY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yucky.

Проверьте прогноз цены Yucky!

YUCKY на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Yucky (YUCKY)

Понимание токеномики Yucky (YUCKY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YUCKY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yucky (YUCKY) Сколько стоит Yucky (YUCKY) на сегодня? Актуальная цена YUCKY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YUCKY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YUCKY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Yucky? Рыночная капитализация YUCKY составляет $ 36,50K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YUCKY? Циркулирующее предложение YUCKY составляет 999,95M USD . Какова была максимальная цена (ATH) YUCKY? YUCKY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена YUCKY за все время (ATL)? YUCKY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов YUCKY? Объем торгов за последние 24 часа для YUCKY составляет -- USD . Вырастет ли YUCKY в цене в этом году? YUCKY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YUCKY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Yucky (YUCKY)