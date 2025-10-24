Что такое your new savings (SAVINGS)

What is $savings? Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative Our mission The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains. Where can i learn more? Website: https://savingsonsol.com/ X account: https://x.com/savingsonsoll X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

Источник your new savings (SAVINGS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены your new savings (USD)

Сколько будет стоить your new savings (SAVINGS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов your new savings (SAVINGS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для your new savings.

Проверьте прогноз цены your new savings!

SAVINGS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика your new savings (SAVINGS)

Понимание токеномики your new savings (SAVINGS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAVINGS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о your new savings (SAVINGS) Сколько стоит your new savings (SAVINGS) на сегодня? Актуальная цена SAVINGS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SAVINGS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SAVINGS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация your new savings? Рыночная капитализация SAVINGS составляет $ 16,89K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SAVINGS? Циркулирующее предложение SAVINGS составляет 999,69M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SAVINGS? SAVINGS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SAVINGS за все время (ATL)? SAVINGS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SAVINGS? Объем торгов за последние 24 часа для SAVINGS составляет -- USD . Вырастет ли SAVINGS в цене в этом году? SAVINGS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAVINGS для более подробного анализа.

