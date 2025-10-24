Текущая цена your new savings сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SAVINGS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAVINGS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена your new savings сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SAVINGS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAVINGS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SAVINGS

Информация о цене SAVINGS

Официальный сайт SAVINGS

Токеномика SAVINGS

Прогноз цен SAVINGS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип your new savings

Цена your new savings (SAVINGS)

Не в листинге

Текущая цена 1 SAVINGS в USD:

--
----
-3,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены your new savings (SAVINGS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:44:31 (UTC+8)

Информация о ценах your new savings (SAVINGS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,13%

-3,20%

-1,66%

-1,66%

Текущая цена your new savings (SAVINGS) составляет --. За последние 24 часа SAVINGS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SAVINGS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SAVINGS изменился на -0,13% за последний час, на -3,20% за 24 часа и на -1,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация your new savings (SAVINGS)

$ 16,89K
$ 16,89K$ 16,89K

--
----

$ 16,89K
$ 16,89K$ 16,89K

999,69M
999,69M 999,69M

999 694 331,767103
999 694 331,767103 999 694 331,767103

Текущая рыночная капитализация your new savings составляет $ 16,89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SAVINGS составляет 999,69M, а общее предложение – 999694331.767103. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,89K.

История цен your new savings (SAVINGS) в USD

За сегодня изменение цены your new savings на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены your new savings на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены your new savings на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены your new savings на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,20%
30 дней$ 0-22,37%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое your new savings (SAVINGS)

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник your new savings (SAVINGS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены your new savings (USD)

Сколько будет стоить your new savings (SAVINGS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов your new savings (SAVINGS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для your new savings.

Проверьте прогноз цены your new savings!

SAVINGS на местную валюту

Токеномика your new savings (SAVINGS)

Понимание токеномики your new savings (SAVINGS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAVINGS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о your new savings (SAVINGS)

Сколько стоит your new savings (SAVINGS) на сегодня?
Актуальная цена SAVINGS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SAVINGS в USD?
Текущая цена SAVINGS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация your new savings?
Рыночная капитализация SAVINGS составляет $ 16,89K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SAVINGS?
Циркулирующее предложение SAVINGS составляет 999,69M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SAVINGS?
SAVINGS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SAVINGS за все время (ATL)?
SAVINGS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SAVINGS?
Объем торгов за последние 24 часа для SAVINGS составляет -- USD.
Вырастет ли SAVINGS в цене в этом году?
SAVINGS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAVINGS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:44:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии your new savings (SAVINGS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.