Цена Xing Xing (XING)
Текущая цена Xing Xing (XING) сегодня составляет 0.00122262 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.25M USD. Цена XING к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Xing Xing:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 78.54K USD
- Изменение цены Xing Xing в течение дня составляет +9.50%
- Оборотное предложение составляет 989.22M USD
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За сегодня изменение цены Xing Xing на USD составило $ +0.00010605.
За последние 30 дней изменение цены Xing Xing на USD составило $ -0.0009914154.
За последние 60 дней изменение цены Xing Xing на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Xing Xing на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00010605
|+9.50%
|30 дней
|$ -0.0009914154
|-81.08%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Xing Xing: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-11.84%
+9.50%
-43.64%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.
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