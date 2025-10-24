Что такое WrongCoin (WRONG)

Wrongcoin ($WRONG) is a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the Solana blockchain, embracing the absurdity of being the "wrong" choice in a market full of overhyped projects. It leans into humor, transparency, and community engagement, with no promises of utility beyond fostering a fun, ironic ecosystem. Wrongcoin doesn’t pretend to solve world hunger or revolutionize finance. It’s a self-aware experiment in community-driven absurdity, offering a refreshing break from overhyped crypto projects. By embracing its "wrongness," it creates a unique niche for meme enthusiasts, crypto degens, and those who love a good laugh. Wrongcoin ($WRONG) is a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the Solana blockchain, embracing the absurdity of being the "wrong" choice in a market full of overhyped projects. It leans into humor, transparency, and community engagement, with no promises of utility beyond fostering a fun, ironic ecosystem. Wrongcoin doesn’t pretend to solve world hunger or revolutionize finance. It’s a self-aware experiment in community-driven absurdity, offering a refreshing break from overhyped crypto projects. By embracing its "wrongness," it creates a unique niche for meme enthusiasts, crypto degens, and those who love a good laugh.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник WrongCoin (WRONG) Официальный веб-сайт

Прогноз цены WrongCoin (USD)

Сколько будет стоить WrongCoin (WRONG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WrongCoin (WRONG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WrongCoin.

Проверьте прогноз цены WrongCoin!

WRONG на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика WrongCoin (WRONG)

Понимание токеномики WrongCoin (WRONG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WRONG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WrongCoin (WRONG) Сколько стоит WrongCoin (WRONG) на сегодня? Актуальная цена WRONG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WRONG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WRONG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WrongCoin? Рыночная капитализация WRONG составляет $ 10,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WRONG? Циркулирующее предложение WRONG составляет 999,78M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WRONG? WRONG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена WRONG за все время (ATL)? WRONG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WRONG? Объем торгов за последние 24 часа для WRONG составляет -- USD . Вырастет ли WRONG в цене в этом году? WRONG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WRONG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии WrongCoin (WRONG)