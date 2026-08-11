Сегодняшняя цена Wrapped SOPH

Текущая цена Wrapped SOPH (WSOPH) сегодня составляет $ 0.00443672 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WSOPH на USD составляет $ 0.00443672 за WSOPH.

На данный момент Wrapped SOPH занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 57,041, при оборотном предложении 13.61M WSOPH. В течение последних 24 часов, WSOPH торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.050275, тогда как исторический минимум составил $ 0.00437646.

В краткосрочной перспективе WSOPH изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9.04.

Рыночная информация Wrapped SOPH (WSOPH)

Рыночная капитализация $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K Объем (24Ч) $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K Оборотное предложение 13.61M 13.61M 13.61M Общее предложение 13,613,964.57788218 13,613,964.57788218 13,613,964.57788218

Текущая рыночная капитализация Wrapped SOPH составляет $ 57.04K, при 24-часовом объеме торгов $ 9.04. Циркулируещее обращение WSOPH составляет 13.61M, а общее предложение – 13613964.57788218. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 57.05K.