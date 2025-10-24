Текущая цена Wrapped RBNT сегодня составляет 0,0067981 USD. Следите за обновлениями цены WRBNT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WRBNT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped RBNT сегодня составляет 0,0067981 USD. Следите за обновлениями цены WRBNT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WRBNT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Wrapped RBNT

Цена Wrapped RBNT (WRBNT)

Не в листинге

Текущая цена 1 WRBNT в USD:

$0,0067142
$0,0067142$0,0067142
+1,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped RBNT (WRBNT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:57 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped RBNT (WRBNT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00657569
$ 0,00657569$ 0,00657569
Мин 24Ч
$ 0,0067285
$ 0,0067285$ 0,0067285
Макс 24Ч

$ 0,00657569
$ 0,00657569$ 0,00657569

$ 0,0067285
$ 0,0067285$ 0,0067285

$ 0,03076976
$ 0,03076976$ 0,03076976

$ 0,00642884
$ 0,00642884$ 0,00642884

+2,29%

+2,35%

-2,07%

-2,07%

Текущая цена Wrapped RBNT (WRBNT) составляет $0,0067981. За последние 24 часа WRBNT торговался в диапазоне от $ 0,00657569 до $ 0,0067285, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WRBNT за все время составляет $ 0,03076976, а минимальная – $ 0,00642884.

Что касается краткосрочной динамики, WRBNT изменился на +2,29% за последний час, на +2,35% за 24 часа и на -2,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped RBNT (WRBNT)

$ 6,03M
$ 6,03M$ 6,03M

--
----

$ 11,35M
$ 11,35M$ 11,35M

896,39M
896,39M 896,39M

1 686 198 925,007684
1 686 198 925,007684 1 686 198 925,007684

Текущая рыночная капитализация Wrapped RBNT составляет $ 6,03M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WRBNT составляет 896,39M, а общее предложение – 1686198925.007684. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,35M.

История цен Wrapped RBNT (WRBNT) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped RBNT на USD составило $ +0,00015604.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped RBNT на USD составило $ -0,0022983995.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped RBNT на USD составило $ -0,0046520798.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped RBNT на USD составило $ -0,017625324783193818.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00015604+2,35%
30 дней$ -0,0022983995-33,80%
60 дней$ -0,0046520798-68,43%
90 дней$ -0,017625324783193818-72,16%

Что такое Wrapped RBNT (WRBNT)

Прогноз цены Wrapped RBNT (USD)

Сколько будет стоить Wrapped RBNT (WRBNT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped RBNT (WRBNT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped RBNT.

Проверьте прогноз цены Wrapped RBNT!

WRBNT на местную валюту

Токеномика Wrapped RBNT (WRBNT)

Понимание токеномики Wrapped RBNT (WRBNT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WRBNT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped RBNT (WRBNT)

Сколько стоит Wrapped RBNT (WRBNT) на сегодня?
Актуальная цена WRBNT в USD – 0,0067981 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WRBNT в USD?
Текущая цена WRBNT в USD составляет $ 0,0067981. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped RBNT?
Рыночная капитализация WRBNT составляет $ 6,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WRBNT?
Циркулирующее предложение WRBNT составляет 896,39M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WRBNT?
WRBNT достиг максимальной цены (ATH) в 0,03076976 USD.
Какова была минимальная цена WRBNT за все время (ATL)?
WRBNT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00642884 USD.
Каков объем торгов WRBNT?
Объем торгов за последние 24 часа для WRBNT составляет -- USD.
Вырастет ли WRBNT в цене в этом году?
WRBNT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WRBNT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:57 (UTC+8)

