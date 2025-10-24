Текущая цена Wrapped Goat Bitcoin сегодня составляет 109 653 USD. Следите за обновлениями цены WGBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WGBTC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Goat Bitcoin сегодня составляет 109 653 USD. Следите за обновлениями цены WGBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WGBTC прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 WGBTC в USD:

$109 653
$109 653$109 653
+1,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:25:33 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 107 690
$ 107 690$ 107 690
Мин 24Ч
$ 109 663
$ 109 663$ 109 663
Макс 24Ч

$ 107 690
$ 107 690$ 107 690

$ 109 663
$ 109 663$ 109 663

$ 124 609
$ 124 609$ 124 609

$ 104 626
$ 104 626$ 104 626

+0,25%

+1,36%

+0,31%

+0,31%

Текущая цена Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) составляет $109 653. За последние 24 часа WGBTC торговался в диапазоне от $ 107 690 до $ 109 663, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WGBTC за все время составляет $ 124 609, а минимальная – $ 104 626.

Что касается краткосрочной динамики, WGBTC изменился на +0,25% за последний час, на +1,36% за 24 часа и на +0,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

$ 385,98K
$ 385,98K$ 385,98K

--
----

$ 385,98K
$ 385,98K$ 385,98K

3,52
3,52 3,52

3,520010653968343
3,520010653968343 3,520010653968343

Текущая рыночная капитализация Wrapped Goat Bitcoin составляет $ 385,98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WGBTC составляет 3,52, а общее предложение – 3.520010653968343. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 385,98K.

История цен Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Goat Bitcoin на USD составило $ +1 469,17.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Goat Bitcoin на USD составило $ -2 715,5346144000.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Goat Bitcoin на USD составило $ -5 159,5793661000.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Goat Bitcoin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1 469,17+1,36%
30 дней$ -2 715,5346144000-2,47%
60 дней$ -5 159,5793661000-4,70%
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Прогноз цены Wrapped Goat Bitcoin (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Goat Bitcoin.

Проверьте прогноз цены Wrapped Goat Bitcoin!

WGBTC на местную валюту

Токеномика Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Понимание токеномики Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WGBTC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Сколько стоит Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) на сегодня?
Актуальная цена WGBTC в USD – 109 653 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WGBTC в USD?
Текущая цена WGBTC в USD составляет $ 109 653. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Goat Bitcoin?
Рыночная капитализация WGBTC составляет $ 385,98K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WGBTC?
Циркулирующее предложение WGBTC составляет 3,52 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WGBTC?
WGBTC достиг максимальной цены (ATH) в 124 609 USD.
Какова была минимальная цена WGBTC за все время (ATL)?
WGBTC достиг минимальной цены (ATL) в 104 626 USD.
Каков объем торгов WGBTC?
Объем торгов за последние 24 часа для WGBTC составляет -- USD.
Вырастет ли WGBTC в цене в этом году?
WGBTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WGBTC для более подробного анализа.
