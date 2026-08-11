Какова текущая цена Wrapped 3ULL?

Wrapped 3ULL торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -6.61%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как W3ULL соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -6.61% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если W3ULL превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Wrapped 3ULL показывает себя по сравнению с токенами категории Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem?

В рамках сегмента Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem W3ULL демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Wrapped 3ULL?

Рыночная капитализация ₽26129645.6028625920000 ставит W3ULL на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется W3ULL?

Wrapped 3ULL обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку W3ULL?

При наличии в обращении 4382626918.311758 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.