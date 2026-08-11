Цена Wrapped 3ULL (W3ULL)
Текущая цена Wrapped 3ULL (W3ULL) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,62% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации W3ULL на USD составляет $ 0 за W3ULL.
На данный момент Wrapped 3ULL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 349 248, при оборотном предложении 4,38B W3ULL. В течение последних 24 часов, W3ULL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе W3ULL изменился на +0,01% за последний час и на -12,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Wrapped 3ULL составляет $ 349,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение W3ULL составляет 4,38B, а общее предложение – 4382626918.311758. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 349,25K.
+0,01%
-6,61%
-12,75%
-12,75%
За сегодня изменение цены Wrapped 3ULL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped 3ULL на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped 3ULL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped 3ULL на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-6,61%
|30 дней
|$ 0
|-19,93%
|60 дней
|$ 0
|-22,23%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена Wrapped 3ULL потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена Wrapped 3ULL?
Wrapped 3ULL торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -6.61%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.
Как W3ULL соотносится с мировым крипторынком?
Его суточное изменение в размере -6.61% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если W3ULL превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.
Как Wrapped 3ULL показывает себя по сравнению с токенами категории Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem?
В рамках сегмента Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem W3ULL демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.
Какова сегодня рыночная капитализация Wrapped 3ULL?
Рыночная капитализация ₽26129645.6028625920000 ставит W3ULL на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.
Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?
Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.
Насколько активно торгуется W3ULL?
Wrapped 3ULL обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.
Как предложение влияет на оценку W3ULL?
При наличии в обращении 4382626918.311758 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.
|Время (UTC+8)
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