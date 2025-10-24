Что такое Womo (WM)

WOMO is a DeFi protocol built on Sonic that turns capital into a game. Through rebasing, bonding, and yield farming, users compete to accumulate scarce $WM tokens as supply shrinks every 15 minutes. Backed by a growing treasury, WOMO blends game theory, degen culture, and value compression to create a race for wealth - where strategy is everything. Delivering sticky liquidity and TVL, WOMO creates very unique mechanics for capital utilization on the Sonic network, designed to bootstrap demand and user adoption. An actively managed treasury will create deeper liquidity and leverage yield opportunities. WOMO is a DeFi protocol built on Sonic that turns capital into a game. Through rebasing, bonding, and yield farming, users compete to accumulate scarce $WM tokens as supply shrinks every 15 minutes. Backed by a growing treasury, WOMO blends game theory, degen culture, and value compression to create a race for wealth - where strategy is everything. Delivering sticky liquidity and TVL, WOMO creates very unique mechanics for capital utilization on the Sonic network, designed to bootstrap demand and user adoption. An actively managed treasury will create deeper liquidity and leverage yield opportunities.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Womo (WM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Womo (USD)

Сколько будет стоить Womo (WM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Womo (WM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Womo.

Проверьте прогноз цены Womo!

WM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Womo (WM)

Понимание токеномики Womo (WM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Womo (WM) Сколько стоит Womo (WM) на сегодня? Актуальная цена WM в USD – 0,323502 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WM в USD? $ 0,323502 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Womo? Рыночная капитализация WM составляет $ 323,53K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WM? Циркулирующее предложение WM составляет 1,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WM? WM достиг максимальной цены (ATH) в 0,694689 USD . Какова была минимальная цена WM за все время (ATL)? WM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WM? Объем торгов за последние 24 часа для WM составляет -- USD . Вырастет ли WM в цене в этом году? WM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Womo (WM)