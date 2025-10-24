Текущая цена WLF TOKEN сегодня составляет 0,00192335 USD. Следите за обновлениями цены WLF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WLF прямо сейчас на MEXC.Текущая цена WLF TOKEN сегодня составляет 0,00192335 USD. Следите за обновлениями цены WLF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WLF прямо сейчас на MEXC.

Цена WLF TOKEN (WLF)

Не в листинге

Текущая цена 1 WLF в USD:

$0,0019234
-1,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены WLF TOKEN (WLF) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:11:50 (UTC+8)

Информация о ценах WLF TOKEN (WLF) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00192335
Мин 24Ч
$ 0,00194899
Макс 24Ч

$ 0,00192335
$ 0,00194899
$ 0,0021434
$ 0,000412
-1,09%

-1,17%

-3,20%

-3,20%

Текущая цена WLF TOKEN (WLF) составляет $0,00192335. За последние 24 часа WLF торговался в диапазоне от $ 0,00192335 до $ 0,00194899, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WLF за все время составляет $ 0,0021434, а минимальная – $ 0,000412.

Что касается краткосрочной динамики, WLF изменился на -1,09% за последний час, на -1,17% за 24 часа и на -3,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация WLF TOKEN (WLF)

$ 5,23M
--
$ 38,47M
2,72B
20 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация WLF TOKEN составляет $ 5,23M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WLF составляет 2,72B, а общее предложение – 20000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,47M.

История цен WLF TOKEN (WLF) в USD

За сегодня изменение цены WLF TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены WLF TOKEN на USD составило $ +0,0046329364.
За последние 60 дней изменение цены WLF TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены WLF TOKEN на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,17%
30 дней$ +0,0046329364+240,88%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

Источник WLF TOKEN (WLF)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены WLF TOKEN (USD)

Сколько будет стоить WLF TOKEN (WLF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WLF TOKEN (WLF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WLF TOKEN.

Проверьте прогноз цены WLF TOKEN!

WLF на местную валюту

Токеномика WLF TOKEN (WLF)

Понимание токеномики WLF TOKEN (WLF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WLF прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WLF TOKEN (WLF)

Сколько стоит WLF TOKEN (WLF) на сегодня?
Актуальная цена WLF в USD – 0,00192335 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WLF в USD?
Текущая цена WLF в USD составляет $ 0,00192335. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация WLF TOKEN?
Рыночная капитализация WLF составляет $ 5,23M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WLF?
Циркулирующее предложение WLF составляет 2,72B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WLF?
WLF достиг максимальной цены (ATH) в 0,0021434 USD.
Какова была минимальная цена WLF за все время (ATL)?
WLF достиг минимальной цены (ATL) в 0,000412 USD.
Каков объем торгов WLF?
Объем торгов за последние 24 часа для WLF составляет -- USD.
Вырастет ли WLF в цене в этом году?
WLF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WLF для более подробного анализа.
