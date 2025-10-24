Что такое WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide. Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we're fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences. More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers. WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WLF TOKEN (WLF) Сколько стоит WLF TOKEN (WLF) на сегодня? Актуальная цена WLF в USD – 0,00192335 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WLF в USD? $ 0,00192335 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WLF в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WLF TOKEN? Рыночная капитализация WLF составляет $ 5,23M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WLF? Циркулирующее предложение WLF составляет 2,72B USD . Какова была максимальная цена (ATH) WLF? WLF достиг максимальной цены (ATH) в 0,0021434 USD . Какова была минимальная цена WLF за все время (ATL)? WLF достиг минимальной цены (ATL) в 0,000412 USD . Каков объем торгов WLF? Объем торгов за последние 24 часа для WLF составляет -- USD . Вырастет ли WLF в цене в этом году? WLF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WLF для более подробного анализа.

