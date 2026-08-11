Какова текущая цена wire bot?

wire bot (WIRE) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -5.90% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет wire bot в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),AI Agents,DeFAI,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad, WIRE часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется WIRE?

За последние 24 часа объем торгов WIRE составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов wire bot в обращении?

Сегодня в обращении находится 1000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг WIRE?

В настоящее время wire bot занимает рейтинг №3232 с рыночной капитализацией ₽53536789.4266709840000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика wire bot за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -5.90%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как wire bot соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),AI Agents,DeFAI,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad WIRE демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.