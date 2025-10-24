Что такое WestTech Security Token (WST)

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

Источник WestTech Security Token (WST) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика WestTech Security Token (WST)

Понимание токеномики WestTech Security Token (WST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WST прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WestTech Security Token (WST) Сколько стоит WestTech Security Token (WST) на сегодня? Актуальная цена WST в USD – 0,00028758 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WST в USD? $ 0,00028758 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WST в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WestTech Security Token? Рыночная капитализация WST составляет $ 6,53K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WST? Циркулирующее предложение WST составляет 22,72M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WST? WST достиг максимальной цены (ATH) в 0,085558 USD . Какова была минимальная цена WST за все время (ATL)? WST достиг минимальной цены (ATL) в 0,00018484 USD . Каков объем торгов WST? Объем торгов за последние 24 часа для WST составляет -- USD . Вырастет ли WST в цене в этом году? WST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WST для более подробного анализа.

