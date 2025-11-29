Что такое WST

Токеномика WestTech Security Token (WST) Откройте для себя ключевую информацию о WestTech Security Token (WST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен WestTech Security Token (WST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WestTech Security Token (WST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,53K $ 6,53K $ 6,53K Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 22,72M $ 22,72M $ 22,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,14K $ 43,14K $ 43,14K Исторический максимум: $ 0,085558 $ 0,085558 $ 0,085558 Исторический минимум: $ 0,00018484 $ 0,00018484 $ 0,00018484 Текущая цена: $ 0,00028758 $ 0,00028758 $ 0,00028758 Узнайте больше о цене WestTech Security Token (WST) Купить WST сейчас!

Информация о WestTech Security Token (WST) Официальный сайт: https://westtech.ie/blockchain/ Whitepaper: https://www.notion.so/WestTech-Lite-Paper-22732d15c4d1809095eaf8ab18f02396

Токеномика WestTech Security Token (WST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WestTech Security Token (WST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WST, изучите текущую цену WST!

Прогноз цены WST Хотите узнать, куда может двигаться WST? Наша страница прогноза цены WST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WST прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!