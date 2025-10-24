Что такое Vortex (VORTEX)

Vortex is an A.I.-created dog memecoin inspired by Matt Furie's artwork and the spirit of internet culture. The project combines community engagement, meme power, and blockchain technology to create a decentralized digital asset with long-term cultural relevance. Its purpose is to unite holders through shared creativity, storytelling, and collective growth. Beyond being just a token, Vortex represents a movement where art, technology, and community meet—giving users a sense of identity, belonging, and potential utility in future integrations such as NFT art, gaming, and cross-platform media.

VORTEX на местную валюту

Токеномика Vortex (VORTEX)

Понимание токеномики Vortex (VORTEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VORTEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vortex (VORTEX) Сколько стоит Vortex (VORTEX) на сегодня? Актуальная цена VORTEX в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VORTEX в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VORTEX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Vortex? Рыночная капитализация VORTEX составляет $ 13,42K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VORTEX? Циркулирующее предложение VORTEX составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) VORTEX? VORTEX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена VORTEX за все время (ATL)? VORTEX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VORTEX? Объем торгов за последние 24 часа для VORTEX составляет -- USD . Вырастет ли VORTEX в цене в этом году? VORTEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VORTEX для более подробного анализа.

