Цена Volaris Games (VOLS)
Текущая цена Volaris Games (VOLS) сегодня составляет 0.0059207 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.23M USD. Цена VOLS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Volaris Games:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 151.03K USD
- Изменение цены Volaris Games в течение дня составляет -3.99%
- Оборотное предложение составляет 706.00M USD
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За сегодня изменение цены Volaris Games на USD составило $ -0.000246615070812907.
За последние 30 дней изменение цены Volaris Games на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Volaris Games на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Volaris Games на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000246615070812907
|-3.99%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Volaris Games: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2.86%
-3.99%
-26.99%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Volaris Games is the pioneering interchain gaming infrastructure, empowering developers and enhancing player experiences through seamless interchain integration and innovative gameplay mechanics across diverse ecosystems. Volaris Games transforms Web3 gaming with Chain Dimension, its interchain gaming infrastructure that eliminates fragmentation by seamlessly creating, converting, and bridging game tokens across chains. Developers gain tools to expand user bases and accelerate development, while gamers enjoy a unified, seamless cross-chain experience. Volaris unlocks the full potential of Web3 gaming, fostering mass adoption and connecting fragmented communities. $VOLS is the utility token of Volaris Games, powering interchain functions, governance, and rewards. It enables seamless token bridging, platform transactions, and incentivizes developers through grants. Players earn $VOLS for achievements, events, and testing, driving engagement and retention.
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