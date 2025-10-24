Текущая цена VIRTUE сегодня составляет 0,0195582 USD. Следите за обновлениями цены VIRTUE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIRTUE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VIRTUE сегодня составляет 0,0195582 USD. Следите за обновлениями цены VIRTUE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIRTUE прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 VIRTUE в USD:

$0,0195582
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены VIRTUE (VIRTUE) в реальном времени
Информация о ценах VIRTUE (VIRTUE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,209091
$ 0,01933138
Текущая цена VIRTUE (VIRTUE) составляет $0,0195582. За последние 24 часа VIRTUE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VIRTUE за все время составляет $ 0,209091, а минимальная – $ 0,01933138.

Что касается краткосрочной динамики, VIRTUE изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VIRTUE (VIRTUE)

$ 15,63K
$ 16,60K
799,00K
849 000,0
Текущая рыночная капитализация VIRTUE составляет $ 15,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VIRTUE составляет 799,00K, а общее предложение – 849000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,60K.

История цен VIRTUE (VIRTUE) в USD

За сегодня изменение цены VIRTUE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VIRTUE на USD составило $ -0,0014748975.
За последние 60 дней изменение цены VIRTUE на USD составило $ -0,0068166135.
За последние 90 дней изменение цены VIRTUE на USD составило $ -0,14218989214810737.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0014748975-7,54%
60 дней$ -0,0068166135-34,85%
90 дней$ -0,14218989214810737-87,90%

Что такое VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

Источник VIRTUE (VIRTUE)

Прогноз цены VIRTUE (USD)

Сколько будет стоить VIRTUE (VIRTUE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VIRTUE (VIRTUE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VIRTUE.

VIRTUE на местную валюту

Токеномика VIRTUE (VIRTUE)

Понимание токеномики VIRTUE (VIRTUE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIRTUE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VIRTUE (VIRTUE)

Сколько стоит VIRTUE (VIRTUE) на сегодня?
Актуальная цена VIRTUE в USD – 0,0195582 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VIRTUE в USD?
Текущая цена VIRTUE в USD составляет $ 0,0195582. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VIRTUE?
Рыночная капитализация VIRTUE составляет $ 15,63K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VIRTUE?
Циркулирующее предложение VIRTUE составляет 799,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VIRTUE?
VIRTUE достиг максимальной цены (ATH) в 0,209091 USD.
Какова была минимальная цена VIRTUE за все время (ATL)?
VIRTUE достиг минимальной цены (ATL) в 0,01933138 USD.
Каков объем торгов VIRTUE?
Объем торгов за последние 24 часа для VIRTUE составляет -- USD.
Вырастет ли VIRTUE в цене в этом году?
VIRTUE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIRTUE для более подробного анализа.
