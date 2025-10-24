Что такое VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI. Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically. Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities. Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance. By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike. Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI. Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically. Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities. Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance. By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены VIRTUE (USD)

Сколько будет стоить VIRTUE (VIRTUE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VIRTUE (VIRTUE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VIRTUE.

Проверьте прогноз цены VIRTUE!

VIRTUE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика VIRTUE (VIRTUE)

Понимание токеномики VIRTUE (VIRTUE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIRTUE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VIRTUE (VIRTUE) Сколько стоит VIRTUE (VIRTUE) на сегодня? Актуальная цена VIRTUE в USD – 0,0195582 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VIRTUE в USD? $ 0,0195582 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VIRTUE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VIRTUE? Рыночная капитализация VIRTUE составляет $ 15,63K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VIRTUE? Циркулирующее предложение VIRTUE составляет 799,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) VIRTUE? VIRTUE достиг максимальной цены (ATH) в 0,209091 USD . Какова была минимальная цена VIRTUE за все время (ATL)? VIRTUE достиг минимальной цены (ATL) в 0,01933138 USD . Каков объем торгов VIRTUE? Объем торгов за последние 24 часа для VIRTUE составляет -- USD . Вырастет ли VIRTUE в цене в этом году? VIRTUE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIRTUE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии VIRTUE (VIRTUE)