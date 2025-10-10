Токеномика VIRTUE (VIRTUE)

Откройте для себя ключевую информацию о VIRTUE (VIRTUE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Токеномика и анализ цен VIRTUE (VIRTUE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VIRTUE (VIRTUE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,08K
Общее предложение:
$ 849,00K
Оборотное предложение:
$ 799,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,09K
Исторический максимум:
$ 0,209091
Исторический минимум:
$ 0,02005576
Текущая цена:
$ 0,02012977
Информация о VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

Официальный сайт:
https://virtuefinance.io/
Whitepaper:
https://docs.virtuefinance.io/

Токеномика VIRTUE (VIRTUE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VIRTUE (VIRTUE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VIRTUE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VIRTUE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIRTUE, изучите текущую цену VIRTUE!

