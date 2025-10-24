Что такое Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership. Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Vibey Turtle (VIBEY) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Vibey Turtle (USD)

Сколько будет стоить Vibey Turtle (VIBEY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vibey Turtle (VIBEY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vibey Turtle.

Проверьте прогноз цены Vibey Turtle!

VIBEY на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Vibey Turtle (VIBEY)

Понимание токеномики Vibey Turtle (VIBEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIBEY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vibey Turtle (VIBEY) Сколько стоит Vibey Turtle (VIBEY) на сегодня? Актуальная цена VIBEY в USD – 0,00008597 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VIBEY в USD? $ 0,00008597 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VIBEY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Vibey Turtle? Рыночная капитализация VIBEY составляет $ 82,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VIBEY? Циркулирующее предложение VIBEY составляет 963,01M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VIBEY? VIBEY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0007707 USD . Какова была минимальная цена VIBEY за все время (ATL)? VIBEY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006985 USD . Каков объем торгов VIBEY? Объем торгов за последние 24 часа для VIBEY составляет -- USD . Вырастет ли VIBEY в цене в этом году? VIBEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIBEY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Vibey Turtle (VIBEY)