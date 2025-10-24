Текущая цена Vibey Turtle сегодня составляет 0,00008597 USD. Следите за обновлениями цены VIBEY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIBEY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Vibey Turtle сегодня составляет 0,00008597 USD. Следите за обновлениями цены VIBEY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIBEY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о VIBEY

Информация о цене VIBEY

Whitepaper VIBEY

Официальный сайт VIBEY

Токеномика VIBEY

Прогноз цен VIBEY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Vibey Turtle

Цена Vibey Turtle (VIBEY)

Не в листинге

Текущая цена 1 VIBEY в USD:

--
----
+18,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Vibey Turtle (VIBEY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:39:02 (UTC+8)

Информация о ценах Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00006994
$ 0,00006994$ 0,00006994
Мин 24Ч
$ 0,00008834
$ 0,00008834$ 0,00008834
Макс 24Ч

$ 0,00006994
$ 0,00006994$ 0,00006994

$ 0,00008834
$ 0,00008834$ 0,00008834

$ 0,0007707
$ 0,0007707$ 0,0007707

$ 0,00006985
$ 0,00006985$ 0,00006985

+0,42%

+18,98%

-11,01%

-11,01%

Текущая цена Vibey Turtle (VIBEY) составляет $0,00008597. За последние 24 часа VIBEY торговался в диапазоне от $ 0,00006994 до $ 0,00008834, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VIBEY за все время составляет $ 0,0007707, а минимальная – $ 0,00006985.

Что касается краткосрочной динамики, VIBEY изменился на +0,42% за последний час, на +18,98% за 24 часа и на -11,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Vibey Turtle (VIBEY)

$ 82,79K
$ 82,79K$ 82,79K

--
----

$ 82,79K
$ 82,79K$ 82,79K

963,01M
963,01M 963,01M

963 009 395,534561
963 009 395,534561 963 009 395,534561

Текущая рыночная капитализация Vibey Turtle составляет $ 82,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VIBEY составляет 963,01M, а общее предложение – 963009395.534561. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 82,79K.

История цен Vibey Turtle (VIBEY) в USD

За сегодня изменение цены Vibey Turtle на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vibey Turtle на USD составило $ -0,0000044181.
За последние 60 дней изменение цены Vibey Turtle на USD составило $ -0,0000622993.
За последние 90 дней изменение цены Vibey Turtle на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+18,98%
30 дней$ -0,0000044181-5,13%
60 дней$ -0,0000622993-72,46%
90 дней$ 0--

Что такое Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Vibey Turtle (VIBEY)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Vibey Turtle (USD)

Сколько будет стоить Vibey Turtle (VIBEY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vibey Turtle (VIBEY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vibey Turtle.

Проверьте прогноз цены Vibey Turtle!

VIBEY на местную валюту

Токеномика Vibey Turtle (VIBEY)

Понимание токеномики Vibey Turtle (VIBEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIBEY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vibey Turtle (VIBEY)

Сколько стоит Vibey Turtle (VIBEY) на сегодня?
Актуальная цена VIBEY в USD – 0,00008597 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VIBEY в USD?
Текущая цена VIBEY в USD составляет $ 0,00008597. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Vibey Turtle?
Рыночная капитализация VIBEY составляет $ 82,79K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VIBEY?
Циркулирующее предложение VIBEY составляет 963,01M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VIBEY?
VIBEY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0007707 USD.
Какова была минимальная цена VIBEY за все время (ATL)?
VIBEY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006985 USD.
Каков объем торгов VIBEY?
Объем торгов за последние 24 часа для VIBEY составляет -- USD.
Вырастет ли VIBEY в цене в этом году?
VIBEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIBEY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:39:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Vibey Turtle (VIBEY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.