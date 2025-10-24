Что такое Valentine (VALENTINE)

ntroducing Valentine ($VALENTINE) — the ultimate ERC meme token inspired by Elon Musk's visionary AI world. $VALENTINE is Grok's new male companion, a charming and witty digital character with heart and humor. Together, Grok and Valentine represent the next era of AI-powered connection and meme culture on the blockchain. Just like true love, $VALENTINE comes with 0 tax, liquidity burned, and a fully renounced contract — making it as fair and decentralized as it gets. No tricks, no traps, just vibes and viral potential. Whether you're a fan of Elon, Grok, or just looking for the next meme token to sweep crypto off its feet, $VALENTINE is your perfect match. Hold it, share it, and let the blockchain romance begin

Источник Valentine (VALENTINE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Valentine (USD)

Сколько будет стоить Valentine (VALENTINE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Valentine (VALENTINE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Valentine.

VALENTINE на местную валюту

Токеномика Valentine (VALENTINE)

Понимание токеномики Valentine (VALENTINE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VALENTINE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Valentine (VALENTINE) Сколько стоит Valentine (VALENTINE) на сегодня? Актуальная цена VALENTINE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VALENTINE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VALENTINE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Valentine? Рыночная капитализация VALENTINE составляет $ 57,85K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VALENTINE? Циркулирующее предложение VALENTINE составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) VALENTINE? VALENTINE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00451876 USD . Какова была минимальная цена VALENTINE за все время (ATL)? VALENTINE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VALENTINE? Объем торгов за последние 24 часа для VALENTINE составляет -- USD . Вырастет ли VALENTINE в цене в этом году? VALENTINE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VALENTINE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Valentine (VALENTINE)