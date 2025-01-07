Цена UpStable (USTX)
Текущая цена UpStable (USTX) сегодня составляет 0.00355983 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 22.50K USD. Цена USTX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка UpStable:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.07 USD
- Изменение цены UpStable в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 6.32M USD
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За сегодня изменение цены UpStable на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены UpStable на USD составило $ -0.0006632618.
За последние 60 дней изменение цены UpStable на USD составило $ -0.0029234285.
За последние 90 дней изменение цены UpStable на USD составило $ -0.016401979128440627.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0.0006632618
|-18.63%
|60 дней
|$ -0.0029234285
|-82.12%
|90 дней
|$ -0.016401979128440627
|-82.16%
Ознакомьтесь с последним анализом цен UpStable: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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+3.31%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token!
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€0.0033818385
|1 USTX к USD
$0.00355983
|1 USTX к MYR
RM0.0159480384
|1 USTX к TRY
₺0.1258043922
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¥0.561029208
|1 USTX к RUB
₽0.38090181
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₹0.3051130293
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