Токеномика UpStable (USTX) Откройте для себя ключевую информацию о UpStable (USTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UpStable (USTX) USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! Официальный сайт: https://ustx.io Купить USTX сейчас!

Токеномика и анализ цен UpStable (USTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UpStable (USTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,11K $ 20,11K $ 20,11K Общее предложение: $ 26,63M $ 26,63M $ 26,63M Оборотное предложение: $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,54K $ 83,54K $ 83,54K Исторический максимум: $ 0,058009 $ 0,058009 $ 0,058009 Исторический минимум: $ 0,00234656 $ 0,00234656 $ 0,00234656 Текущая цена: $ 0,00313688 $ 0,00313688 $ 0,00313688 Узнайте больше о цене UpStable (USTX)

Токеномика UpStable (USTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UpStable (USTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USTX, изучите текущую цену USTX!

Прогноз цены USTX Хотите узнать, куда может двигаться USTX? Наша страница прогноза цены USTX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена USTX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!