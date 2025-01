Что такое Unchain X (UNX)

UNCHAIN X is an Automated Market Maker (AMM) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), decentralized exchanges (DEX) allow participants to influence the growth of the platform through trading, liquidity provision, and voting without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future finance platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Источник Unchain X (UNX) Официальный веб-сайт