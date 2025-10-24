Что такое Umi (UMI)

Umi is a cat-themed memecoin launched on Base, inspired by a cute character we illustrated ourselves. The cat behind Umi is already popular on Instagram, where it has gathered a loyal following, and now takes on new life as the mascot of the token. Umi also makes history as the first memecoin ever launched through Deepr.fun, a brand-new and innovative launchpad on Base.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Umi (UMI) Сколько стоит Umi (UMI) на сегодня? Актуальная цена UMI в USD – 0,00024591 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена UMI в USD? $ 0,00024591 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена UMI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Umi? Рыночная капитализация UMI составляет $ 14,10K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение UMI? Циркулирующее предложение UMI составляет 57,32M USD . Какова была максимальная цена (ATH) UMI? UMI достиг максимальной цены (ATH) в 0,065007 USD . Какова была минимальная цена UMI за все время (ATL)? UMI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00023978 USD . Каков объем торгов UMI? Объем торгов за последние 24 часа для UMI составляет -- USD . Вырастет ли UMI в цене в этом году? UMI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UMI для более подробного анализа.

