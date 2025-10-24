Что такое UltraXRP (ULTRAXRP)

UltraXRP is a decentralized, auto-yielding token pegged 1:1 with XRP, designed to deliver passive, frictionless rewards through a self-reflecting mechanism. It operates within the UltraBlue ecosystem, which leverages automated liquidity, arbitrage, and conversion fees to generate sustainable yield. The token is backed by XRP and stores the underlying asset within its smart contract, allowing holders to benefit from price exposure to XRP while earning rewards without staking or custody requirements. UltraXRP functions as both a reward-bearing asset and a component of broader cross-token liquidity pools in the RocketFi ecosystem.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о UltraXRP (ULTRAXRP) Сколько стоит UltraXRP (ULTRAXRP) на сегодня? Актуальная цена ULTRAXRP в USD – 2,38 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ULTRAXRP в USD? $ 2,38 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ULTRAXRP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация UltraXRP? Рыночная капитализация ULTRAXRP составляет $ 40,54K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ULTRAXRP? Циркулирующее предложение ULTRAXRP составляет 17,01K USD . Какова была максимальная цена (ATH) ULTRAXRP? ULTRAXRP достиг максимальной цены (ATH) в 3,61 USD . Какова была минимальная цена ULTRAXRP за все время (ATL)? ULTRAXRP достиг минимальной цены (ATL) в 2,09 USD . Каков объем торгов ULTRAXRP? Объем торгов за последние 24 часа для ULTRAXRP составляет -- USD . Вырастет ли ULTRAXRP в цене в этом году? ULTRAXRP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ULTRAXRP для более подробного анализа.

