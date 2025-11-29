Что такое ULTRAXRP

Токеномика UltraXRP (ULTRAXRP) Откройте для себя ключевую информацию о UltraXRP (ULTRAXRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен UltraXRP (ULTRAXRP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UltraXRP (ULTRAXRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,27K $ 35,27K $ 35,27K Общее предложение: $ 16,26K $ 16,26K $ 16,26K Оборотное предложение: $ 16,26K $ 16,26K $ 16,26K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,27K $ 35,27K $ 35,27K Исторический максимум: $ 3,61 $ 3,61 $ 3,61 Исторический минимум: $ 1,93 $ 1,93 $ 1,93 Текущая цена: $ 2,17 $ 2,17 $ 2,17 Узнайте больше о цене UltraXRP (ULTRAXRP) Купить ULTRAXRP сейчас!

Информация о UltraXRP (ULTRAXRP) Официальный сайт: https://www.RocketFi.money

Токеномика UltraXRP (ULTRAXRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UltraXRP (ULTRAXRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ULTRAXRP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ULTRAXRP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ULTRAXRP, изучите текущую цену ULTRAXRP!

Прогноз цены ULTRAXRP Хотите узнать, куда может двигаться ULTRAXRP? Наша страница прогноза цены ULTRAXRP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ULTRAXRP прямо сейчас!

