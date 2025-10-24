Что такое Treehouse AVAX (TAVAX)

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

Источник Treehouse AVAX (TAVAX) Официальный веб-сайт

Токеномика Treehouse AVAX (TAVAX)

Понимание токеномики Treehouse AVAX (TAVAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TAVAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Treehouse AVAX (TAVAX) Сколько стоит Treehouse AVAX (TAVAX) на сегодня? Актуальная цена TAVAX в USD – 24,11 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TAVAX в USD? $ 24,11 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TAVAX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Treehouse AVAX? Рыночная капитализация TAVAX составляет $ 1,15M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TAVAX? Циркулирующее предложение TAVAX составляет 47,78K USD . Какова была максимальная цена (ATH) TAVAX? TAVAX достиг максимальной цены (ATH) в 43,51 USD . Какова была минимальная цена TAVAX за все время (ATL)? TAVAX достиг минимальной цены (ATL) в 12,16 USD . Каков объем торгов TAVAX? Объем торгов за последние 24 часа для TAVAX составляет -- USD . Вырастет ли TAVAX в цене в этом году? TAVAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TAVAX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Treehouse AVAX (TAVAX)