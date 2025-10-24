Текущая цена Treehouse AVAX сегодня составляет 24,11 USD. Следите за обновлениями цены TAVAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TAVAX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Treehouse AVAX сегодня составляет 24,11 USD. Следите за обновлениями цены TAVAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TAVAX прямо сейчас на MEXC.

Цена Treehouse AVAX (TAVAX)

Текущая цена 1 TAVAX в USD:

+1,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Treehouse AVAX (TAVAX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:12 (UTC+8)

Информация о ценах Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,41%

+1,62%

-7,47%

-7,47%

Текущая цена Treehouse AVAX (TAVAX) составляет $24,11. За последние 24 часа TAVAX торговался в диапазоне от $ 22,81 до $ 24,16, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TAVAX за все время составляет $ 43,51, а минимальная – $ 12,16.

Что касается краткосрочной динамики, TAVAX изменился на +0,41% за последний час, на +1,62% за 24 часа и на -7,47% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Treehouse AVAX (TAVAX)

Текущая рыночная капитализация Treehouse AVAX составляет $ 1,15M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TAVAX составляет 47,78K, а общее предложение – 47776.92521017078. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,15M.

История цен Treehouse AVAX (TAVAX) в USD

За сегодня изменение цены Treehouse AVAX на USD составило $ +0,38465.
За последние 30 дней изменение цены Treehouse AVAX на USD составило $ -10,5930298750.
За последние 60 дней изменение цены Treehouse AVAX на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Treehouse AVAX на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,38465+1,62%
30 дней$ -10,5930298750-43,93%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Treehouse AVAX (TAVAX)

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

Источник Treehouse AVAX (TAVAX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Treehouse AVAX (USD)

Сколько будет стоить Treehouse AVAX (TAVAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Treehouse AVAX (TAVAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Treehouse AVAX.

Проверьте прогноз цены Treehouse AVAX!

TAVAX на местную валюту

Токеномика Treehouse AVAX (TAVAX)

Понимание токеномики Treehouse AVAX (TAVAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TAVAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Treehouse AVAX (TAVAX)

Сколько стоит Treehouse AVAX (TAVAX) на сегодня?
Актуальная цена TAVAX в USD – 24,11 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TAVAX в USD?
Текущая цена TAVAX в USD составляет $ 24,11. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Treehouse AVAX?
Рыночная капитализация TAVAX составляет $ 1,15M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TAVAX?
Циркулирующее предложение TAVAX составляет 47,78K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TAVAX?
TAVAX достиг максимальной цены (ATH) в 43,51 USD.
Какова была минимальная цена TAVAX за все время (ATL)?
TAVAX достиг минимальной цены (ATL) в 12,16 USD.
Каков объем торгов TAVAX?
Объем торгов за последние 24 часа для TAVAX составляет -- USD.
Вырастет ли TAVAX в цене в этом году?
TAVAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TAVAX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Treehouse AVAX (TAVAX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.