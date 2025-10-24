Что такое TikTrix (TRIX)

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance. Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник TikTrix (TRIX) Официальный веб-сайт

Прогноз цены TikTrix (USD)

Сколько будет стоить TikTrix (TRIX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TikTrix (TRIX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TikTrix.

Проверьте прогноз цены TikTrix!

TRIX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика TikTrix (TRIX)

Понимание токеномики TikTrix (TRIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TikTrix (TRIX) Сколько стоит TikTrix (TRIX) на сегодня? Актуальная цена TRIX в USD – 0,070941 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TRIX в USD? $ 0,070941 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TRIX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация TikTrix? Рыночная капитализация TRIX составляет $ 8,80M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TRIX? Циркулирующее предложение TRIX составляет 124,08M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TRIX? TRIX достиг максимальной цены (ATH) в 0,258948 USD . Какова была минимальная цена TRIX за все время (ATL)? TRIX достиг минимальной цены (ATL) в 0,05795 USD . Каков объем торгов TRIX? Объем торгов за последние 24 часа для TRIX составляет -- USD . Вырастет ли TRIX в цене в этом году? TRIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRIX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии TikTrix (TRIX)