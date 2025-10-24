Текущая цена the most watched egg сегодня составляет 0,00001614 USD. Следите за обновлениями цены EGG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EGG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена the most watched egg сегодня составляет 0,00001614 USD. Следите за обновлениями цены EGG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EGG прямо сейчас на MEXC.

Цена the most watched egg (EGG)

--
----
+5,80%1D
График цены the most watched egg (EGG) в реальном времени
Информация о ценах the most watched egg (EGG) (USD)

Текущая цена the most watched egg (EGG) составляет $0,00001614. За последние 24 часа EGG торговался в диапазоне от $ 0,00001517 до $ 0,00001645, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EGG за все время составляет $ 0,0012292, а минимальная – $ 0,00001431.

Что касается краткосрочной динамики, EGG изменился на +0,71% за последний час, на +5,85% за 24 часа и на -13,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация the most watched egg (EGG)

Текущая рыночная капитализация the most watched egg составляет $ 15,81K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EGG составляет 969,84M, а общее предложение – 969839403.068083. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,81K.

История цен the most watched egg (EGG) в USD

За сегодня изменение цены the most watched egg на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены the most watched egg на USD составило $ -0,0000144098.
За последние 60 дней изменение цены the most watched egg на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены the most watched egg на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,85%
30 дней$ -0,0000144098-89,28%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены the most watched egg (USD)

Сколько будет стоить the most watched egg (EGG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов the most watched egg (EGG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для the most watched egg.

Проверьте прогноз цены the most watched egg!

EGG на местную валюту

Токеномика the most watched egg (EGG)

Понимание токеномики the most watched egg (EGG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EGG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о the most watched egg (EGG)

Сколько стоит the most watched egg (EGG) на сегодня?
Актуальная цена EGG в USD – 0,00001614 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EGG в USD?
Текущая цена EGG в USD составляет $ 0,00001614. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация the most watched egg?
Рыночная капитализация EGG составляет $ 15,81K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EGG?
Циркулирующее предложение EGG составляет 969,84M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EGG?
EGG достиг максимальной цены (ATH) в 0,0012292 USD.
Какова была минимальная цена EGG за все время (ATL)?
EGG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001431 USD.
Каков объем торгов EGG?
Объем торгов за последние 24 часа для EGG составляет -- USD.
Вырастет ли EGG в цене в этом году?
EGG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EGG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:32:35 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.