Какова текущая цена The Black Bear?

The Black Bear торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 7.05%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH The Black Bear составляет ₽0.155999310061128576000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BLACKBEAR?

Рыночная капитализация составляет ₽74754407.9015396880000, что ставит актив на 2856-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие The Black Bear на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BLACKBEAR.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 999995324.952856 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится The Black Bear?

The Black Bear входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BLACKBEAR?

Работа в сети -- позволяет BLACKBEAR использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.