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Текущая цена The Black Bear сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BLACKBEAR составляет 999 145 USD. Отслеживайте обновления цен BLACKBEAR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The Black Bear сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BLACKBEAR составляет 999 145 USD. Отслеживайте обновления цен BLACKBEAR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена The Black Bear (BLACKBEAR)

Не в листинге

Текущая цена 1 BLACKBEAR в USD:

$0,00096229
$0,00096229$0,00096229
+0,03%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены The Black Bear (BLACKBEAR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:56:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The Black Bear

Текущая цена The Black Bear (BLACKBEAR) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BLACKBEAR на USD составляет $ 0 за BLACKBEAR.

На данный момент The Black Bear занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 999 145, при оборотном предложении 1000,00M BLACKBEAR. В течение последних 24 часов, BLACKBEAR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,00102655 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00208504, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BLACKBEAR изменился на +1,34% за последний час и на -20,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,44K.

Рыночная информация The Black Bear (BLACKBEAR)

$ 999,15K
$ 999,15K$ 999,15K

$ 11,44K
$ 11,44K$ 11,44K

$ 999,15K
$ 999,15K$ 999,15K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 995 324,952856
999 995 324,952856 999 995 324,952856

Текущая рыночная капитализация The Black Bear составляет $ 999,15K, при 24-часовом объеме торгов $ 11,44K. Циркулируещее обращение BLACKBEAR составляет 1000,00M, а общее предложение – 999995324.952856. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 999,15K.

История цен The Black Bear в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0,00102655
$ 0,00102655$ 0,00102655
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00102655
$ 0,00102655$ 0,00102655

$ 0,00208504
$ 0,00208504$ 0,00208504

$ 0
$ 0$ 0

+1,34%

+7,05%

-20,78%

-20,78%

История цен The Black Bear (BLACKBEAR) в USD

За сегодня изменение цены The Black Bear на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Black Bear на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Black Bear на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Black Bear на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,05%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены The Black Bear

Прогноз цены The Black Bear (BLACKBEAR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BLACKBEAR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The Black Bear (BLACKBEAR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The Black Bear потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The Black Bear достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BLACKBEAR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The Black Bear».

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Источник The Black Bear (BLACKBEAR)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О The Black Bear

Какова текущая цена The Black Bear?

The Black Bear торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 7.05%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH The Black Bear составляет ₽0.155999310061128576000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BLACKBEAR?

Рыночная капитализация составляет ₽74754407.9015396880000, что ставит актив на 2856-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие The Black Bear на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BLACKBEAR.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 999995324.952856 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится The Black Bear?

The Black Bear входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BLACKBEAR?

Работа в сети -- позволяет BLACKBEAR использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Black Bear

Страница обновлена: 2026-08-11 11:56:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Black Bear (BLACKBEAR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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