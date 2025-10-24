Что такое Syncoin (SNC)

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Syncoin (SNC) Сколько стоит Syncoin (SNC) на сегодня? Актуальная цена SNC в USD – 29.87 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SNC в USD? $ 29.87 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SNC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Syncoin? Рыночная капитализация SNC составляет $ 1.22M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SNC? Циркулирующее предложение SNC составляет 40.70K USD . Какова была максимальная цена (ATH) SNC? SNC достиг максимальной цены (ATH) в 31.83 USD . Какова была минимальная цена SNC за все время (ATL)? SNC достиг минимальной цены (ATL) в 25.03 USD . Каков объем торгов SNC? Объем торгов за последние 24 часа для SNC составляет -- USD . Вырастет ли SNC в цене в этом году? SNC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SNC для более подробного анализа.

