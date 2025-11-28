Что такое SNC

Токеномика и анализ цен Syncoin (SNC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Syncoin (SNC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Общее предложение: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Оборотное предложение: $ 43,29K $ 43,29K $ 43,29K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,87M $ 44,87M $ 44,87M Исторический максимум: $ 31,83 $ 31,83 $ 31,83 Исторический минимум: $ 25,03 $ 25,03 $ 25,03 Текущая цена: $ 27,73 $ 27,73 $ 27,73 Узнайте больше о цене Syncoin (SNC) Купить SNC сейчас!

Информация о Syncoin (SNC) Официальный сайт: https://cryptsync.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1wNI_cS7r31Ip0_WldG8ZDUz7QcqcPVAo/view?usp=sharing

Токеномика Syncoin (SNC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Syncoin (SNC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNC, изучите текущую цену SNC!

