Цена Sway Social (SWAY)
Текущая цена Sway Social (SWAY) сегодня составляет 0.00153779 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 75.99K USD. Цена SWAY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sway Social:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 30.47K USD
- Изменение цены Sway Social в течение дня составляет -0.11%
- Оборотное предложение составляет 49.43M USD
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За сегодня изменение цены Sway Social на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sway Social на USD составило $ -0.0001645601.
За последние 60 дней изменение цены Sway Social на USD составило $ -0.0001043126.
За последние 90 дней изменение цены Sway Social на USD составило $ -0.0001961067446604758.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.11%
|30 дней
|$ -0.0001645601
|-10.70%
|60 дней
|$ -0.0001043126
|-6.78%
|90 дней
|$ -0.0001961067446604758
|-11.31%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Sway Social: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.06%
-0.11%
+0.40%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.
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