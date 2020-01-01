Токеномика Sway Social (SWAY) Откройте для себя ключевую информацию о Sway Social (SWAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sway Social (SWAY) Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Официальный сайт: https://clout.art/ Купить SWAY сейчас!

Токеномика и анализ цен Sway Social (SWAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sway Social (SWAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51.13K $ 51.13K $ 51.13K Общее предложение: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Оборотное предложение: $ 49.46M $ 49.46M $ 49.46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 103.36K $ 103.36K $ 103.36K Исторический максимум: $ 0.258453 $ 0.258453 $ 0.258453 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00103422 $ 0.00103422 $ 0.00103422 Узнайте больше о цене Sway Social (SWAY)

Токеномика Sway Social (SWAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sway Social (SWAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWAY, изучите текущую цену SWAY!

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