Токеномика Swash (SWASH) Откройте для себя ключевую информацию о Swash (SWASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Swash (SWASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swash (SWASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 994,96M $ 994,96M $ 994,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,18M $ 2,18M $ 2,18M Исторический максимум: $ 0,95025 $ 0,95025 $ 0,95025 Исторический минимум: $ 0,00184015 $ 0,00184015 $ 0,00184015 Текущая цена: $ 0,00217652 $ 0,00217652 $ 0,00217652 Узнайте больше о цене Swash (SWASH) Купить SWASH сейчас!

Информация о Swash (SWASH) What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online. Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in. Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts. New ways to amp up your earnings are added to Swash every month! Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including: - brands that publish ads - businesses that buy and analyse data - data scientists who build models - developers who innovate on the Swash stack - charities who receive your donations The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience. What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online. Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in. Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts. New ways to amp up your earnings are added to Swash every month! Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including: brands that publish ads

businesses that buy and analyse data

data scientists who build models

developers who innovate on the Swash stack

charities who receive your donations The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience. Официальный сайт: https://swashapp.io/

Токеномика Swash (SWASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swash (SWASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWASH, изучите текущую цену SWASH!

Прогноз цены SWASH Хотите узнать, куда может двигаться SWASH? Наша страница прогноза цены SWASH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SWASH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!