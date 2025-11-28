Что такое SUPR

Токеномика и анализ цен Superseed (SUPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Superseed (SUPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 742,77K Общее предложение: $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,94M Исторический максимум: $ 0,00355003 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0,00049436

Информация о Superseed (SUPR) Официальный сайт: https://www.superseed.xyz/ Whitepaper: https://docs.superseed.xyz/

Токеномика Superseed (SUPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Superseed (SUPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUPR, изучите текущую цену SUPR!

Прогноз цены SUPR Хотите узнать, куда может двигаться SUPR? Наша страница прогноза цены SUPR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SUPR прямо сейчас!

