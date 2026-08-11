Сегодняшняя цена SunWukong

Текущая цена SunWukong (SUNWUKONG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUNWUKONG на USD составляет $ 0 за SUNWUKONG.

На данный момент SunWukong занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 169,642, при оборотном предложении 1.00B SUNWUKONG. В течение последних 24 часов, SUNWUKONG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.03674487, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SUNWUKONG изменился на -- за последний час и на -6.51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 514.98.

Рыночная информация SunWukong (SUNWUKONG)

Рыночная капитализация $ 169.64K$ 169.64K $ 169.64K Объем (24Ч) $ 514.98$ 514.98 $ 514.98 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 169.64K$ 169.64K $ 169.64K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация SunWukong составляет $ 169.64K, при 24-часовом объеме торгов $ 514.98. Циркулируещее обращение SUNWUKONG составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 169.64K.