Что такое Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike. At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely. Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

Источник Sui DePIN (SUIDEPIN) Официальный веб-сайт

Токеномика Sui DePIN (SUIDEPIN)

Понимание токеномики Sui DePIN (SUIDEPIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUIDEPIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sui DePIN (SUIDEPIN) Сколько стоит Sui DePIN (SUIDEPIN) на сегодня? Актуальная цена SUIDEPIN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SUIDEPIN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SUIDEPIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Sui DePIN? Рыночная капитализация SUIDEPIN составляет $ 69,56K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SUIDEPIN? Циркулирующее предложение SUIDEPIN составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SUIDEPIN? SUIDEPIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,02374623 USD . Какова была минимальная цена SUIDEPIN за все время (ATL)? SUIDEPIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SUIDEPIN? Объем торгов за последние 24 часа для SUIDEPIN составляет -- USD . Вырастет ли SUIDEPIN в цене в этом году? SUIDEPIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUIDEPIN для более подробного анализа.

