Что такое Steam22 (STM)

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

Прогноз цены Steam22 (USD)

Сколько будет стоить Steam22 (STM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Steam22 (STM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Steam22.

STM на местную валюту

Токеномика Steam22 (STM)

Понимание токеномики Steam22 (STM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Steam22 (STM) Сколько стоит Steam22 (STM) на сегодня? Актуальная цена STM в USD – 0,107279 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STM в USD? $ 0,107279 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Steam22? Рыночная капитализация STM составляет $ 10,74M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STM? Циркулирующее предложение STM составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STM? STM достиг максимальной цены (ATH) в 0,108284 USD . Какова была минимальная цена STM за все время (ATL)? STM достиг минимальной цены (ATL) в 0,01789341 USD . Каков объем торгов STM? Объем торгов за последние 24 часа для STM составляет -- USD . Вырастет ли STM в цене в этом году? STM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Steam22 (STM)