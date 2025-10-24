Что такое stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO. BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees. stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO. BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены stBGT (USD)

Сколько будет стоить stBGT (STBGT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов stBGT (STBGT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для stBGT.

Проверьте прогноз цены stBGT!

STBGT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика stBGT (STBGT)

Понимание токеномики stBGT (STBGT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STBGT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о stBGT (STBGT) Сколько стоит stBGT (STBGT) на сегодня? Актуальная цена STBGT в USD – 2,01 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STBGT в USD? $ 2,01 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STBGT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация stBGT? Рыночная капитализация STBGT составляет $ 365,99K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STBGT? Циркулирующее предложение STBGT составляет 181,56K USD . Какова была максимальная цена (ATH) STBGT? STBGT достиг максимальной цены (ATH) в 3,05 USD . Какова была минимальная цена STBGT за все время (ATL)? STBGT достиг минимальной цены (ATL) в 1,58 USD . Каков объем торгов STBGT? Объем торгов за последние 24 часа для STBGT составляет -- USD . Вырастет ли STBGT в цене в этом году? STBGT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STBGT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии stBGT (STBGT)