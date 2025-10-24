Текущая цена STAX Token сегодня составляет 0,01195241 USD. Следите за обновлениями цены STAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STAX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена STAX Token сегодня составляет 0,01195241 USD. Следите за обновлениями цены STAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STAX прямо сейчас на MEXC.

Цена STAX Token (STAX)

Текущая цена 1 STAX в USD:

$0,01195216
$0,01195216
+0,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены STAX Token (STAX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:04:51 (UTC+8)

Информация о ценах STAX Token (STAX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01190069
$ 0,01190069
Мин 24Ч
$ 0,01196335
$ 0,01196335
Макс 24Ч

$ 0,01190069
$ 0,01190069

$ 0,01196335
$ 0,01196335

$ 0,0199077
$ 0,0199077

$ 0,01190069
$ 0,01190069

+0,17%

+0,35%

-22,12%

-22,12%

Текущая цена STAX Token (STAX) составляет $0,01195241. За последние 24 часа STAX торговался в диапазоне от $ 0,01190069 до $ 0,01196335, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STAX за все время составляет $ 0,0199077, а минимальная – $ 0,01190069.

Что касается краткосрочной динамики, STAX изменился на +0,17% за последний час, на +0,35% за 24 часа и на -22,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация STAX Token (STAX)

$ 11,95M
$ 11,95M

--
--

$ 11,95M
$ 11,95M

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация STAX Token составляет $ 11,95M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STAX составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,95M.

История цен STAX Token (STAX) в USD

За сегодня изменение цены STAX Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены STAX Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены STAX Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены STAX Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,35%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое STAX Token (STAX)

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник STAX Token (STAX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены STAX Token (USD)

Сколько будет стоить STAX Token (STAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов STAX Token (STAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для STAX Token.

Проверьте прогноз цены STAX Token!

STAX на местную валюту

Токеномика STAX Token (STAX)

Понимание токеномики STAX Token (STAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о STAX Token (STAX)

Сколько стоит STAX Token (STAX) на сегодня?
Актуальная цена STAX в USD – 0,01195241 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STAX в USD?
Текущая цена STAX в USD составляет $ 0,01195241. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация STAX Token?
Рыночная капитализация STAX составляет $ 11,95M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STAX?
Циркулирующее предложение STAX составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STAX?
STAX достиг максимальной цены (ATH) в 0,0199077 USD.
Какова была минимальная цена STAX за все время (ATL)?
STAX достиг минимальной цены (ATL) в 0,01190069 USD.
Каков объем торгов STAX?
Объем торгов за последние 24 часа для STAX составляет -- USD.
Вырастет ли STAX в цене в этом году?
STAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STAX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:04:51 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.