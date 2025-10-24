Что такое STAX Token (STAX)

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network. $STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник STAX Token (STAX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены STAX Token (USD)

Сколько будет стоить STAX Token (STAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов STAX Token (STAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для STAX Token.

Проверьте прогноз цены STAX Token!

STAX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика STAX Token (STAX)

Понимание токеномики STAX Token (STAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о STAX Token (STAX) Сколько стоит STAX Token (STAX) на сегодня? Актуальная цена STAX в USD – 0,01195241 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STAX в USD? $ 0,01195241 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STAX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация STAX Token? Рыночная капитализация STAX составляет $ 11,95M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STAX? Циркулирующее предложение STAX составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) STAX? STAX достиг максимальной цены (ATH) в 0,0199077 USD . Какова была минимальная цена STAX за все время (ATL)? STAX достиг минимальной цены (ATL) в 0,01190069 USD . Каков объем торгов STAX? Объем торгов за последние 24 часа для STAX составляет -- USD . Вырастет ли STAX в цене в этом году? STAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STAX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии STAX Token (STAX)