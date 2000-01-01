Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Соединенный USDT по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Соединенный USDT. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
2
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.998294
+0.03%
-0.00%
-0.10%
$ 2.61M
$ 9.75M
3
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
4
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.997163
-0.02%
0.00%
+0.05%
$ 1.09M
$ 75.40K
5
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998232
+0.01%
0.00%
-0.10%
$ 805.99K
$ 899.51K
6
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.979382
0.00%
-0.00%
+2.40%
$ 41.75K
$ 130.06

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Соединенный USDT и почему они так популярны?
Токены категории Соединенный USDT представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $4.07B.
Какой токен из категории Соединенный USDT демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Соединенный USDT, отслеживаемых на MEXC, USDT0 продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Соединенный USDT находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Соединенный USDT, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Соединенный USDT относятся USDT0, USDT, USDT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Соединенный USDT?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Соединенный USDT составляет примерно $4.07B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Соединенный USDT, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.