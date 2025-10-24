Текущая цена Staked msUSD сегодня составляет 0,694562 USD. Следите за обновлениями цены SMSUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SMSUSD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Staked msUSD сегодня составляет 0,694562 USD. Следите за обновлениями цены SMSUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SMSUSD прямо сейчас на MEXC.

Логотип Staked msUSD

Цена Staked msUSD (SMSUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 SMSUSD в USD:

0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Staked msUSD (SMSUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:04:09 (UTC+8)

Информация о ценах Staked msUSD (SMSUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 1,025
$ 0,694559
--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Staked msUSD (SMSUSD) составляет $0,694562. За последние 24 часа SMSUSD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SMSUSD за все время составляет $ 1,025, а минимальная – $ 0,694559.

Что касается краткосрочной динамики, SMSUSD изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Staked msUSD (SMSUSD)

$ 4,06M
--
$ 4,04M
5,82M
5 823 677,381542331
Текущая рыночная капитализация Staked msUSD составляет $ 4,06M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SMSUSD составляет 5,82M, а общее предложение – 5823677.381542331. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,04M.

История цен Staked msUSD (SMSUSD) в USD

За сегодня изменение цены Staked msUSD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Staked msUSD на USD составило $ -0,2217055795.
За последние 60 дней изменение цены Staked msUSD на USD составило $ -0,2217055795.
За последние 90 дней изменение цены Staked msUSD на USD составило $ -0,3256551035380028.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,2217055795-31,92%
60 дней$ -0,2217055795-31,92%
90 дней$ -0,3256551035380028-31,92%

Что такое Staked msUSD (SMSUSD)

Источник Staked msUSD (SMSUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Staked msUSD (USD)

Сколько будет стоить Staked msUSD (SMSUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Staked msUSD (SMSUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Staked msUSD.

Проверьте прогноз цены Staked msUSD!

SMSUSD на местную валюту

Токеномика Staked msUSD (SMSUSD)

Понимание токеномики Staked msUSD (SMSUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SMSUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Staked msUSD (SMSUSD)

Сколько стоит Staked msUSD (SMSUSD) на сегодня?
Актуальная цена SMSUSD в USD – 0,694562 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SMSUSD в USD?
Текущая цена SMSUSD в USD составляет $ 0,694562. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Staked msUSD?
Рыночная капитализация SMSUSD составляет $ 4,06M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SMSUSD?
Циркулирующее предложение SMSUSD составляет 5,82M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SMSUSD?
SMSUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,025 USD.
Какова была минимальная цена SMSUSD за все время (ATL)?
SMSUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,694559 USD.
Каков объем торгов SMSUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для SMSUSD составляет -- USD.
Вырастет ли SMSUSD в цене в этом году?
SMSUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SMSUSD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:04:09 (UTC+8)

