Согласно вашему прогнозу, Staked msUSD потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,694562.

Согласно вашему прогнозу, Staked msUSD потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,729290.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SMSUSD составляет $ 0,765754 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SMSUSD в 2028 году составит $ 0,804042 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SMSUSD в 2029 году составит $ 0,844244 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SMSUSD в 2030 году составит $ 0,886456 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Staked msUSD потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 1,4439.

В 2050 году цена Staked msUSD потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 2,3520.