Что такое Staked BITZ (SBITZ)

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

Источник Staked BITZ (SBITZ) Официальный веб-сайт

Токеномика Staked BITZ (SBITZ)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Staked BITZ (SBITZ) Сколько стоит Staked BITZ (SBITZ) на сегодня? Актуальная цена SBITZ в USD – 0,81633 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SBITZ в USD? $ 0,81633 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SBITZ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Staked BITZ? Рыночная капитализация SBITZ составляет $ 43,38K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SBITZ? Циркулирующее предложение SBITZ составляет 43,58K USD . Какова была максимальная цена (ATH) SBITZ? SBITZ достиг максимальной цены (ATH) в 34,29 USD . Какова была минимальная цена SBITZ за все время (ATL)? SBITZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,777131 USD . Каков объем торгов SBITZ? Объем торгов за последние 24 часа для SBITZ составляет -- USD . Вырастет ли SBITZ в цене в этом году? SBITZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SBITZ для более подробного анализа.

