Текущая цена Staked BITZ сегодня составляет 0,81633 USD. Следите за обновлениями цены SBITZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SBITZ прямо сейчас на MEXC.

Цена Staked BITZ (SBITZ)

Текущая цена 1 SBITZ в USD:

$0,81633
0,00%1D
График цены Staked BITZ (SBITZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:28:58 (UTC+8)

Информация о ценах Staked BITZ (SBITZ) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 34,29
$ 0,777131
0,00%

0,00%

Текущая цена Staked BITZ (SBITZ) составляет $0,81633. За последние 24 часа SBITZ торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SBITZ за все время составляет $ 34,29, а минимальная – $ 0,777131.

Что касается краткосрочной динамики, SBITZ изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Staked BITZ (SBITZ)

$ 43,38K
$ 43,38K$ 43,38K

--
$ 35,58K
$ 35,58K$ 35,58K

43,58K
43,58K 43,58K

43 582,31120703552
43 582,31120703552 43 582,31120703552

Текущая рыночная капитализация Staked BITZ составляет $ 43,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SBITZ составляет 43,58K, а общее предложение – 43582.31120703552. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35,58K.

История цен Staked BITZ (SBITZ) в USD

За сегодня изменение цены Staked BITZ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Staked BITZ на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Staked BITZ на USD составило $ -0,5766843284.
За последние 90 дней изменение цены Staked BITZ на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ -0,5766843284-70,64%
90 дней$ 0--

Что такое Staked BITZ (SBITZ)

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Staked BITZ (SBITZ)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Staked BITZ (USD)

Сколько будет стоить Staked BITZ (SBITZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Staked BITZ (SBITZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Staked BITZ.

Проверьте прогноз цены Staked BITZ!

SBITZ на местную валюту

Токеномика Staked BITZ (SBITZ)

Понимание токеномики Staked BITZ (SBITZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SBITZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Staked BITZ (SBITZ)

Сколько стоит Staked BITZ (SBITZ) на сегодня?
Актуальная цена SBITZ в USD – 0,81633 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SBITZ в USD?
Текущая цена SBITZ в USD составляет $ 0,81633. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Staked BITZ?
Рыночная капитализация SBITZ составляет $ 43,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SBITZ?
Циркулирующее предложение SBITZ составляет 43,58K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SBITZ?
SBITZ достиг максимальной цены (ATH) в 34,29 USD.
Какова была минимальная цена SBITZ за все время (ATL)?
SBITZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,777131 USD.
Каков объем торгов SBITZ?
Объем торгов за последние 24 часа для SBITZ составляет -- USD.
Вырастет ли SBITZ в цене в этом году?
SBITZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SBITZ для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Staked BITZ (SBITZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.